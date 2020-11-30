На eBay продают фотографии PlayStation 5

На территории США хитрые пользователи умело обманули сотни пользователей, продавая вместо консоли PlayStation 5 всего лишь фотографию приставки. Это достаточно смешно, на самом деле, но кто-то действительно поверил в обман. Суть в том, что пользователь выставляет фотографию своей PlayStation 5 на eBay, но в описании указывает, что продается не сама приставка, а только её фотография. Пользователь не замечает данного пункта и с радостью отдает 500 долларов (на 100 выше цены из магазина) за приставку, но на деле получает фотографию консоли на почте. И, что самое неприятное, вернуть деньги не выйдет, так как никакого обмана по сути и не было — пользователь четко понимал, что покупает, ведь в описании всё указано. Внимательнее читайте, что покупаете.