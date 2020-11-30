На eBay продают фотографии PlayStation 5

На территории США хитрые пользователи умело обманули сотни пользователей, продавая вместо консоли PlayStation 5 всего лишь фотографию приставки. Это достаточно смешно, на самом деле, но кто-то действительно поверил в обман. Суть в том, что пользователь выставляет фотографию своей PlayStation 5 на eBay, но в описании указывает, что продается не сама приставка, а только её фотография. Пользователь не замечает данного пункта и с радостью отдает 500 долларов (на 100 выше цены из магазина) за приставку, но на деле получает фотографию консоли на почте. И, что самое неприятное, вернуть деньги не выйдет, так как никакого обмана по сути и не было — пользователь четко понимал, что покупает, ведь в описании всё указано. Внимательнее читайте, что покупаете.

Комментарии и отзывы PlayStation 5
Обзоры:
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Новости:
Xbox Series X получит эксклюзивный режим работы

Новое поколение консолей действительно предоставляет пользователям достаточно высокую производительность....
Xbox Series X на самом деле не дымится

Некоторое время назад на просторах интернета появились видео, на которых консоль Xbox Series X слишком уж...
Геймерам не хватает PS5

Спустя всего неделю после старта продажи стало ясно, что многим людям нужна PlayStation 5 (или Xbox Serie...
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
YouTube обновила интерфейс для Android T...
YouTube обновила интерфейс для Android TYouTube обновила интерфейс для платформы Android TV и Fire TV. Внешний вид пользовательского видеопроигры...
Идеальный чехол для Amazon Kindle Voyage...
Идеальный чехол для Amazon Kindle VoyageВесьма часто пользователи после приобретения читалки задаются вопросом о поиске идеального набора аксессу...
Realme официально выпустила версию Realm...
Realme официально выпустила версию RealmRealme официально выпустила смартфон Realme C15 Qualcomm Edition. ...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70A...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70AКомпания Samsung пополнила ассортимент мониторов необычной моделью 32M70A, которая может похвастаться сма...
TEAMGROUP представила игровую память сер...
TEAMGROUP представила игровую память серОперативная память TEAMGROUP T-FORCE ZEUS представлена в формате U-DIMM и SO-DIMM DDR4. Модули имеют кра...
Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру ...
Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру Несколько дней назад один из боссов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг подтвердил скорый выход новых смартфонов Re...
Samsung на 31,6% опередил Huawei...
Samsung на 31,6% опередил HuaweiЕще в апреле Huawei за короткий период времени опередила Samsung как крупнейшего в мире производителя сма...
Компания Nvidia поглотила Mellanox Techn...
Компания Nvidia поглотила Mellanox TechnСогласно официальному пресс-релизу компании Nvidia завершена сделка по поглощению ею Mellanox Technologie...
В God of War II добавили шейдер с трасси...
В God of War II добавили шейдер с трассиВ сети появился ролик, демонстрирующий God of War II 2007 года в разрешении 4K с шейдерами и модификациям...
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен ...
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен Компания ID-Cooling представила процессорный кулер SE-225-XT Black, предназначенный для чипов AMD в испол...
Lenovo представила ультрабук Xiaoxin Air...
Lenovo представила ультрабук Xiaoxin AirКомпания Lenovo анонсировала новый ультрабук Xiaoxin Air 14 в Китае. ...
Новые весы Huawei Body Fat Scale получил...
Новые весы Huawei Body Fat Scale получилНа рынке умных товаров для здоровья и фитнеса, правят носимые устройства, но есть и другие умные продукты...
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатурыОбзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor