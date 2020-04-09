На фабрике Apple в Китае вводят жесткие меры предосторожности в отношении коронавируса

2020-04-09, Автор - Anna; Продукт - Apple ; [101]
По мере того, как Китай восстанавливается после вспышки коронавируса и заводы начинают возобновлять работу, правительство Китая приняло обязательные меры для обеспечения того, чтобы вспышка коронавируса не продолжалась. Компании должны поставлять маски для лица и регулярно проверять температуру работников, а также представлять отчеты о состоянии здоровья работников. Кроме того, сотрудники не могут сидеть лицом к лицу во время обеда и должны открывать окна не менее 3 раз в день в течение получаса.

Чтобы убедиться, что производство Apple iPhone 12 идет в соответствии с графиком и, что наиболее важно, вирус больше не распространяется, Foxconn теперь внедряет ряд очень строгих правил. На своей фабрике iPhone в Чжэнчжоу разделили рабочих на команды по 20 человек, которые должны есть вместе, работать и отдыхать. В кафетериях Foxconn стулья имеют QR-коды, и работники должны сканировать их, чтобы компания могла собирать информацию о том, где и с кем сотрудники сидели за едой. Более того, на заводских общежитиях работникам приходится оставлять верхнюю одежду и сумки для дезинфекции.

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