На консолях PS4 можно будет играть еще долгое время после закрытия PSN

Владельцы PlayStation, желающие сохранить свои библиотеки PS4 в будущем, могут вздохнуть с облегчением, поскольку последнее обновление прошивки системы, как сообщается, устраняет бомбу замедленного действия, обнаруженную внутри каждой консоли.

Недавно подтвержденный тестами Modern Vintage Gamer , непредвиденная особенность обновления системного программного обеспечения PS4 версии 9.00, похоже, аннулировала аутентификационную связь между внутренними часами системы и сетью PlayStation Network. Это была мера безопасности, которая в случае неудачи с обеих сторон не позволяла вообще запускать какое-либо программное обеспечение PS4, цифровое или физическое. Для всех, кого беспокоит возможность играть в игры для PS4 (например, ужасающий PT Хидео Кодзимы , исключенная демонстрационная версия для отмененной Silent Hills ) спустя долгое время после прекращения поддержки PSN для системы, это отличная новость.
    Проблема заключается в батарее CMOS PS4, которая вставляется в материнскую плату оборудования и используется для внутреннего отслеживания даты и времени, даже когда нет питания. Если этот аккумулятор извлекается для замены или просто умирает, система не сможет правильно отслеживать реальный календарь. Это заставляет PS4 повторно подключаться к PSN, чтобы установить правильное время - обычная проверка, которая происходит каждый раз, когда вы пытаетесь играть в цифровую или физическую игру. Итак, что случилось, предварительное обновление, если у вас была разряженная батарея PS4, которая не была подключена к Интернету? В этот раз проверка с помощью PSN не могла быть завершена, а это означало, что никакие игры не запускались.
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