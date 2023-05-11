На оперативной памяти Colorful поставили мировой рекорд

Компания Colorful на этой неделе представила новый набор оперативной памяти CVN Icicle DDR5-6600 на 32 ГБ, предназначенный для энтузиастов и обладающий уникальной системой охлаждения. Теперь же инсайдеры говорят, что эти модули оперативной памяти имеют впечатляющий потенциал для разгона и почти достигли мирового рекорда по разгону DDR5 — речь идёт о достижении отметки в DDR5-10708 при CL56. Изначально модули Colorful CVN Icicle DDR5-6600 CL34 представлены в объёме на 16 ГБ и предлагаются в наборах на 32 ГБ для двухканальной конфигурации. Они из коробки имеют не слишком высокую скорость передачи данных в 6600 MT/сек при напряжении 1,4 В, что подразумевает большой потенциал для разгона без дополнительного увеличения напряжения.

Чтобы продемонстрировать преимущество новой памяти инженеры по разгону компании Colorful в лаборатории iGame довели модуль CVN Icicle DDR5 до отметки в 10 708 MT/сек, что очень близко к мировому рекорду в 11 130 MT/сек. Важно отметить, что это достаточно доступная память, так что изначально ставить рекорды на ней никто не планировал. Для достижения впечатляющих результатов разгона модули оперативной памяти CVN Icicle DDR5 от Colorful используют 10-слойные печатные платы (PCB) и DDR5-чипы A-die от SK Hynix. Для охлаждения чипов памяти, управляющего блока питания и питания на плате используются высокие тепловые распределители с несколькими рёбрами, чтобы максимально увеличить площадь для отвода тепла и, соответственно, повысить производительность.
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