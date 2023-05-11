На оперативной памяти Colorful поставили мировой рекорд

Чтобы продемонстрировать преимущество новой памяти инженеры по разгону компании Colorful в лаборатории iGame довели модуль CVN Icicle DDR5 до отметки в 10 708 MT/сек, что очень близко к мировому рекорду в 11 130 MT/сек. Важно отметить, что это достаточно доступная память, так что изначально ставить рекорды на ней никто не планировал. Для достижения впечатляющих результатов разгона модули оперативной памяти CVN Icicle DDR5 от Colorful используют 10-слойные печатные платы (PCB) и DDR5-чипы A-die от SK Hynix. Для охлаждения чипов памяти, управляющего блока питания и питания на плате используются высокие тепловые распределители с несколькими рёбрами, чтобы максимально увеличить площадь для отвода тепла и, соответственно, повысить производительность.