Налобный фонарик Xiaomi Beebest FH200

Xiaomi Beebest FH200 это налобный фонарик, который сделан из водонепроницаемого корпус.

На корпусе есть две кнопки управления и зажим который можно использовать в качестве подставки или закрепить на головной убор. Одна кнопка нужна для индукционной зарядки, а другая для включения светодиодов. Ещё активировать свет можно с помощью жеста. Для этого надо провести рукой перед фонариком.

За автономность устройства отвечает аккумулятор на 500 мАч, этого хватит на 30 часов работы. Xiaomi Beebest FH200 просят всего 16 долларов на китайской площадке AliExpress.