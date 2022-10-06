Nanoleaf LED теперь синхронизируется с подсветкой Corsair

Вероятно, если пользователь хочет украсить свою квартиру или рабочее место действительно красивыми LED-панелями, то он всегда обращает внимание на Nanoleaf LED. Безусловно, это слегка слишком дорогие панели с подсветкой, которые могли бы легко стоить дешевле раза в два, но при этом это лучшее решение на рынке из всего, что только можно представить. И теперь разработчики Nanoleaf LED заявили, что их панели будут синхронизироваться с компонентами для ПК от компании Corsair, чтобы демонстрировать единую цветовую палитру. Это на самом деле очень интересно, так как пользователь может создать безумно красивое рабочее пространство — достаточно лишь иметь пару компонентов от Corsair и несколько панелей Nanoleaf LED.

Конечно, стоить такой комплект будет крайне дорого — у Corsair периферия с подсветкой стоит безумных денег на самом деле, плюс есть некоторые компоненты для ПК, которые тоже продаются за внушительные деньги. Сами Nanoleaf LED тоже дорогие, особенно если вы хотите узор из десяти-пятнадцати элементов, так что украсить рабочий стол будет тяжело и дорого. С другой стороны, нужно отметить, что в конечном итоге внешняя подсветка рабочего пространства будет полностью синхронизирована с внутренней подсветкой компонентов компьютера. Такого на рынке сейчас просто нет ни у кого, и если пользователь хочет нечто действительно уникальное, то самое время присмотреться к Nanoleaf LED. Вариантов комплектов много, нужно лишь разобраться с конфигурацией.