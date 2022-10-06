Nanoleaf LED теперь синхронизируется с подсветкой Corsair

Конечно, стоить такой комплект будет крайне дорого — у Corsair периферия с подсветкой стоит безумных денег на самом деле, плюс есть некоторые компоненты для ПК, которые тоже продаются за внушительные деньги. Сами Nanoleaf LED тоже дорогие, особенно если вы хотите узор из десяти-пятнадцати элементов, так что украсить рабочий стол будет тяжело и дорого. С другой стороны, нужно отметить, что в конечном итоге внешняя подсветка рабочего пространства будет полностью синхронизирована с внутренней подсветкой компонентов компьютера. Такого на рынке сейчас просто нет ни у кого, и если пользователь хочет нечто действительно уникальное, то самое время присмотреться к Nanoleaf LED. Вариантов комплектов много, нужно лишь разобраться с конфигурацией.