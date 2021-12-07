Настольный комплект AMD 4800S с поддержкой Radeon RX 6600

Настольный комплект AMD 4800S, является преемником 4700S, в котором использовалась переработанная Ariel SoC из PlayStation 5 с отключенной встроенной графикой RDNA2. Комплект 4700S Mini-ITX имеет один слот PCIe x4 Gen 2.0, который ограничивал совместимость с графическими картами более низкого уровня и ограничивал доступность высокоскоростного хранилища и возможности подключения. Предстоящий комплект 4800S Micro-ATX, похоже, решит эти проблемы путем обновления до чипа Zen 2, возможно, того, который используется Microsoft в консолях Xbox Series X / S со слотом PCIe Gen 4.0. Настольная система будет поддерживать кулеры AM4 и включать слот M.2 для подключения SSD. AMD планирует выпустить комплект 4800S для настольных ПК в первом квартале 2022 года с платой, производимой MSI, в комплекте с графической картой TUL (PowerColor) Radeon RX 6600.