Настольный лазерный граверTINTEK

Этот настольный лазерный гравер с мощностью гравировки 12 Вт и чипом для самостоятельных исследований и разработок является самым быстрым и точным в мире. Он не только быстрый, но и удобный, легкий и компактный. Благодаря системе управления с сенсорным экраном диагональю 2,8 дюйма вам не придется подключаться к другим устройствам. Этот настольный лазерный гравер невероятно прост в использовании, чтобы проявить свои творческие способности. Благодаря лазеру с фиксированным фокусным расстоянием этот настольный лазерный гравер работает в три раза быстрее, чем любой обычный лазер, используемый для обработки нержавеющей стали. Компания использовала инновационную технику конденсации факелов с гораздо более высокой плотностью энергии, чем раньше. Это означает, что вы можете резать и гравировать с большей скоростью и большей точностью, чем когда-либо.