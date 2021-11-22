Настольный лазерный резак xTool M1

xTool M1 - точный гибридный лазер и режущий инструмент по доступной цене. Универсальный режущий станок можно использовать для гравировки или резки самых разных материалов, от алюминия до бумаги.

Обычно лазерный резак может очень хорошо работать со многими материалами, такими как дерево, металл и стекло. Однако для некоторых мягких материалов, таких как винил, которые можно использовать для самодельных футболок, изготовления вывесок, логотипов и т. д., предпочтительнее использовать нож для резки, чтобы избежать обгоревших краев, обесцвечивания и токсичных паров, образующихся при лазерной резке. С xTool M1, который имеет как лазерную, так и режущую головку, вам не нужно колебаться между лазерным резаком или резаком для лезвий. Ваши идеи могут быть реализованы благодаря одной машине. Чтобы добиться достаточно высокой мощности лазерной резки и гравировки по доступной цене, инженеры установили диодный лазер вместо лазера CO2.

Вращающаяся насадка открывает возможность гравировки на 360 ° для цилиндрических объектов диаметром от 3 до 70 мм с предоставленными переходниками, с помощью которых вы можете настроить широкий спектр цилиндрических материалов. Класс безопасности xTool M1 - Class I (сертифицирован FDA).

Комментарии и отзывы xTool M1
Холодильник Xiaomi Mijia Cross Four-Door Exclusive Edition 5…
Холодильник Xiaomi Mijia Cross Four-Door Exclusive Edition 5Xiaomi сегодня официально представила свой новый эксклюзивный четырехдверный холодильник Mijia Cross Cros…
Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI +…
Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI +Samsung запустила свой новый робот-пылесос в Великобритании, Samsung Jet Bot AI + и устройство будет прод…
Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления дома…
Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления домаМиланская неделя дизайна – это уникальное время для демонстрации возможностей индустрии. Тех возможностей…
Беспроводная кофеварка Laekerrt Wireless…
Беспроводная кофеварка Laekerrt WirelessСегодня на Kickstarter представили беспроводную кофеварку быстрого приготовления Laekerrt Wireless. Laeke…
Настольный лазерный резак xTool M1…
Настольный лазерный резак xTool M1 xTool M1 - точный гибридный лазер и режущий инструмент по доступной цене. Универсальный режущий станок м…
Очиститель воздуха Dyson Purifier Cool и Purifier Hot + Cool…
Очиститель воздуха Dyson Purifier Cool и Purifier Hot + CoolСегодня компания Dyson представила два новых очистителя воздуха Dyson Purifier Cool и Purifier Hot + Cool…
Настольный фрезерный станок с ЧПУ SHAPEROO 2025…
Настольный фрезерный станок с ЧПУ SHAPEROO 2025SHAPEROO 2025 - это новый настольный фрезерный станок с ЧПУ, который был запущен на Kickstarter в этом ме…
NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанног…
NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанногNIX позиционируется как самая маленькая в мире портативная стиральная машина барабанного типа «все в одно…
Лучшая электробритва. Philips S5585/10Лучшая электробритва. Philips S5585/10
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Лучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect IonicЛучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect Ionic
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidOОбзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidO
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor