Настольный лазерный резак xTool M1

xTool M1 - точный гибридный лазер и режущий инструмент по доступной цене. Универсальный режущий станок можно использовать для гравировки или резки самых разных материалов, от алюминия до бумаги.

Обычно лазерный резак может очень хорошо работать со многими материалами, такими как дерево, металл и стекло. Однако для некоторых мягких материалов, таких как винил, которые можно использовать для самодельных футболок, изготовления вывесок, логотипов и т. д., предпочтительнее использовать нож для резки, чтобы избежать обгоревших краев, обесцвечивания и токсичных паров, образующихся при лазерной резке. С xTool M1, который имеет как лазерную, так и режущую головку, вам не нужно колебаться между лазерным резаком или резаком для лезвий. Ваши идеи могут быть реализованы благодаря одной машине. Чтобы добиться достаточно высокой мощности лазерной резки и гравировки по доступной цене, инженеры установили диодный лазер вместо лазера CO2.

Вращающаяся насадка открывает возможность гравировки на 360 ° для цилиндрических объектов диаметром от 3 до 70 мм с предоставленными переходниками, с помощью которых вы можете настроить широкий спектр цилиндрических материалов. Класс безопасности xTool M1 - Class I (сертифицирован FDA).