Настольный лазерный резак xTool M1…

Обычно лазерный резак может очень хорошо работать со многими материалами, такими как дерево, металл и стекло. Однако для некоторых мягких материалов, таких как винил, которые можно использовать для самодельных футболок, изготовления вывесок, логотипов и т. д., предпочтительнее использовать нож для резки, чтобы избежать обгоревших краев, обесцвечивания и токсичных паров, образующихся при лазерной резке. С xTool M1, который имеет как лазерную, так и режущую головку, вам не нужно колебаться между лазерным резаком или резаком для лезвий. Ваши идеи могут быть реализованы благодаря одной машине. Чтобы добиться достаточно высокой мощности лазерной резки и гравировки по доступной цене, инженеры установили диодный лазер вместо лазера CO2.
Вращающаяся насадка открывает возможность гравировки на 360 ° для цилиндрических объектов диаметром от 3 до 70 мм с предоставленными переходниками, с помощью которых вы можете настроить широкий спектр цилиндрических материалов. Класс безопасности xTool M1 - Class I (сертифицирован FDA).