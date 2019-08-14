Названы самые надежные автомобили 2019 года

Надежность автомобиля особенно актуальна для России, а потому отечественные автолюбители с особым интересом изучают соответствующие рейтинги. Автопроизводители стремятся напичкать машины множеством систем, узлов и агрегатов, которые могут выйти из строя. По мнению https://steering.com.ua/p/about , это сказывается на надежности автомобилей. Недавно аналитики из J. D. Power провели подробное исследование, в котором участвовали машины в возрасте от трех лет. Специалисты выделили 177 параметров в восьми категориях. Уверены, результаты вас удивят.

Для начала, самым проблемным элементами признаны Bluetooth, системы распознавания голоса и навигация. Любопытно, что больше всего на эти проблемы жалуются владельцы премиум-автомобилей.

Итак, производителем, выпускающим самые надежные автомобили, признан Peugeot с общим количеством 77 поломок на 100 автомобилей. Серебряная медаль досталась Skoda, на 100 автомобилей которой было обнаружено 88 неисправностей. Тройку самых надежных марок закрывает Hyundai с 90 поломками на 100 автомобилей. Следующие две позиции остались за Nissan и Suzuki с 94 PP100 – да, японцы уже не производят самые надежные автомобили. Шестое место у Opel с результатом в 95 PP100, седьмое у Kia – 101 PP100, далее Mini –103 PP100, а последние две строчки у Ford с 104 поломками и Volvo с 106 неисправностями.

Если отдельно выделять модели, то самыми надежными признаны Volkswagen Up, Tiguan и Passat, Peugeot 108, 208, 2008 и 3008, Skoda Octavia, Hyundai i10 и i20, Seat Leon, Honda CR-V, Opel Insignia, Ford Focus, C-Max и Fiesta, Mokka и Zafira, Citroen C4 Picasso и Nissan Juke, а также Mercedes-Benz C-класса и Е-класса.

Антирейтинг возглавила BMW с 181 поломками. Почетное второе место занимает FIAT с результатом в 173 неисправности на 100 автомобилей. Замыкает тройку немцы из Audi с результатом в 167 PP100. Далее следуют Jaguar – 159 поломок, Land Rover – 142 поломки, Mercedes-Benz – 136 поломок, Toyota – 134 поломки (неожиданный результат для производителя легендарного Land Cruiser), Citroen с 126 поломками, а также Renault и Mazda с результатом в 122 PP100.

Ранее подобный рейтинг выпустили Consumer Reports, и он сильно разнится с представленным выше. В десятку производителей самых надежных автомобилей вошли Lexus, Toyota, Mazda, Subaru, Kia, Infiniti, Audi, BMW, Mini и Hyundai. Забавно, что самыми ненадежными были признаны американские компании Cadillac и Tesla, электромобили которой наматывают по 600 тысяч километров, а также шведская марка Volvo.