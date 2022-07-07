Не все iPhone 14 получат новый процессор

Позже в этом году Apple выпустит свою последнюю линейку смартфонов iPhone 14 с множеством передовых дополнений. Мы ожидаем, что в этом году компания анонсирует четыре модели iPhone 14, но на этот раз iPhone «мини» не будет, и вместо этого мы ожидаем более крупный iPhone 14 Max. Кроме того, Apple планирует увеличить разрыв между стандартными моделями iPhone и версиями «Pro». Сейчас сообщается, что только iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max получат новый чип A16 Bionic, тогда как стандартные модели будут придерживаться A15 Bionic. Кроме того, Apple сделает новую стратегию ежегодной тенденцией для iPhone 15 Pro и всех будущих моделей.

Известный аналитик Минг-Чи Куо заявляет в своем последнем отчете, что чип A16 Bionic будет эксклюзивным для моделей iPhone 14 Pro. Марк Гурман из Bloomberg также подтвердил прогнозы Куо, предположив, что Apple хочет выделить модели «Pro» ещё больше обычного. Можно с уверенностью предположить, что решение Apple могло быть подкреплено продолжающейся глобальной нехваткой чипов. Тем не менее, Куо считает, что основным фактором может быть не нехватка чипов, а план Apple по долгосрочной стратегии диверсификации. Новая стратегия будет распространяться на все будущие модели iPhone. В своем последнем блоге на Medium Куо упоминает, что чип A16 Bionic будет встроен только в модели iPhone 14 Pro, «значительно увеличив долю поставок новых моделей ‌iPhone‌ высокого класса во втором полугодии 2022 года до 55-60% (по сравнению с 40–50%) в прошлом году.
Poco X4 GT готовится к выходу…
Poco X4 Pro 5G — первый анонсированный член семейства X4, но очевидно не последний. Poco X4 GT только что…
Анонсирован Oppo A57 4G с процессором Helio G35 и более быст…
В апреле компания Oppo представила смартфон A57 с процессором Dimensity 810 и 5G-подключением, а сегодня …
Redmi Note 11T Pro подешевел в Китае…
Вслед за Redmi Note 11T Pro+ компания Xiaomi снизила цену и на модель Redmi Note 11T Pro, которая была пр…
Redmi Note 11T Pro появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт розничным продажам смартфонов Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которы…
Смартфон Poco M4 5G оценен в 170 долларов…
Принадлежащий Xiaomi бренд Poco официально пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco M4 5G, которая оц…
Опубликованы первые живые фотографии Xiaomi Mi Band 7 и Redm…
Компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой были представлены смарт-браслет Xiaomi Mi Band 7 …
OnePlus Ace Racing Edition оснащен мобильной платформой Medi…
OnePlus Ace Racing Edition, также известный как Speed ​​Edition, поступит в продажу в Китае 17 мая. До ан…
Oppo Reno8 Pro+ получил селфи-камеру с автофокусом…
Компания Oppo представила в Китае смартфон Reno8 Pro+, одной из главных особенностей которого стала 32-Мп…
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor