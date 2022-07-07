Не все iPhone 14 получат новый процессор

Позже в этом году Apple выпустит свою последнюю линейку смартфонов iPhone 14 с множеством передовых дополнений. Мы ожидаем, что в этом году компания анонсирует четыре модели iPhone 14, но на этот раз iPhone «мини» не будет, и вместо этого мы ожидаем более крупный iPhone 14 Max. Кроме того, Apple планирует увеличить разрыв между стандартными моделями iPhone и версиями «Pro». Сейчас сообщается, что только iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max получат новый чип A16 Bionic, тогда как стандартные модели будут придерживаться A15 Bionic. Кроме того, Apple сделает новую стратегию ежегодной тенденцией для iPhone 15 Pro и всех будущих моделей.

Известный аналитик Минг-Чи Куо заявляет в своем последнем отчете, что чип A16 Bionic будет эксклюзивным для моделей iPhone 14 Pro. Марк Гурман из Bloomberg также подтвердил прогнозы Куо, предположив, что Apple хочет выделить модели «Pro» ещё больше обычного. Можно с уверенностью предположить, что решение Apple могло быть подкреплено продолжающейся глобальной нехваткой чипов. Тем не менее, Куо считает, что основным фактором может быть не нехватка чипов, а план Apple по долгосрочной стратегии диверсификации. Новая стратегия будет распространяться на все будущие модели iPhone. В своем последнем блоге на Medium Куо упоминает, что чип A16 Bionic будет встроен только в модели iPhone 14 Pro, «значительно увеличив долю поставок новых моделей ‌iPhone‌ высокого класса во втором полугодии 2022 года до 55-60% (по сравнению с 40–50%) в прошлом году.