Не все iPhone 17 получат 12 ГБ ОЗУ

Вчера появились новые данные от достаточно известных инсайдеров о том, что все модели iPhone 17 будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, в отличие от 8 ГБ у семейства смартфонов iPhone 16. Естественно, эта новость вызвала у многих пользователей массу вопросов, потому что кажется маловероятным, что производитель решил поставить в базовые смартфоны настолько много оперативной памяти — почти в два раза больше, чем есть сейчас. И сегодня аналитик компании TF International Securities внёс некоторые уточнения, которые во многом проясняют ситуацию с будущими флагманами нового поколения. По его словам, только iPhone 17 Pro Max будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, тогда как iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Slim получат 8 ГБ, как и следующий iPhone SE.

С учётом этого, Apple, вероятно, сделает более широкие локальные возможности ИИ-функций, которые будут выполняться сразу на устройстве, сделав это ключевой особенностью именно iPhone 17 Pro Max, а не всей линейки. iPhone 17 Pro Max также получит улучшенную систему охлаждения, сочетающую технологию испарительной камеры с графитовыми пластинами. Все остальные смартфоны в серии iPhone 17 будет использовать только графитовые пластины, как и предыдущие модели, без испарительной камеры. И это можно понять — специалисты отмечают, что на модель Pro Max приходится почти 40% всех продаж iPhone, что делает его лидером по доходам и прибыли среди аппаратных продуктов Apple. Так что именно этот смартфон и будут прокачивать.
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