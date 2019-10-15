Необычный дизайн прототипа PlayStation 5

В сети появились изображения прототипа PlayStation 5, с очень необычным дизайном и крупным V-образным углублением на верхней панели.

Ожидается, что консоль получит привод UHD Blu-ray, и игры для нее продолжат выпускать на дисках (только емкостью в 100 Гб). Также для скачивания будут доступны цифровые версии. Кроме того, на UHD Blu-ray можно будет смотреть фильмы. Насчет поддерживаемых аудиоформатов конкретики нет: Sony только сообщила о том, что PS5 будет работать с «3D-аудио».

Трассировкой лучей консоль будет заниматься на аппаратном уровне, благодаря чему новинка сможет максимально реалистично отрисовывать световые эффекты — это будет более чем полезно при игре в HDR. Сама приставка готова воспроизводить контент в 4K120 и в 8K. Sony в корне пересмотрела отношение к установке тайтлов. Игры сейчас стали тяжелыми и компания позволит геймерам устанавливать отдельные режимы стрелялок, гонок и всего остального. Официальный анонс PS5 состоится в первой половине следующего года.