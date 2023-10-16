Netflix снимет сериал по GTA 6

Если вы следите за рынком сериалов, то должны были заметить, что компания Netflix активно пытается привлечь аудиторию геймеров. Компания выпускает мобильные игры, которые запускаются в режиме стриминга из мобильного приложения, она также активно экранизирует различные видеоигры, создавая интересный контент. Теперь пришло время перейти на новый уровень — сегодня инсайдеры заявили, что стриминговая компания заключила контракт с Rockstar Games, в рамках которого она будет создавать контент, основанный на игре GTA 6. Некоторые зарубежные журналисты утверждают, что компания создаст собственную игру в рамках этой франшизы, однако на самом деле мы сомневаемся в этом, так как создание подобных проектов очень сложный и дорогой процесс.

Более реалистичным кажется то, что стриминговый гигант принял решение экранизировать одну из частей франшизы, что выглядит вполне реальным и интересным. Возможно, чтобы не подорвать интерес геймеров к новой части серии, компания не будет создавать сериал или фильм по ней, так как это могло бы отразиться на продажах игры. С другой стороны, GTA V может послужить основой для сериалов или фильмов, так как игре уже более 10 лет и большинство геймеров знакомы с её сюжетом. В любом случае, будем надеяться, что разработчикам удастся создать качественный контент, потому что никто не хочет видеть ужасный сериал по любимой игре. И это, безусловно, не произойдёт в течение следующих пары лет, потому что нужно куда больше времени.