Netgear Nighthawk AX8 и Nighthawk AX12 первые роутеры Wi-Fi 6

Компания NETGEAR представила Wi-Fi-роутер Nighthawk AX8, который поддерживает Wi-Fi 6 следующего поколения. Это обеспечивает высокую скорость передачи. Nighthawk AX8 и Nighthawk AX12 имеют очень футуристический дизайн, где антенны остаются в вертикальном положении. В то время как Nighthawk AX8 в настоящее время доступен для заказа по цене 400 долларов, Nighthawk AX12 выйдет в розницу в следующем году.

Nighthawk AX8 обеспечивает гигабитную скорость «по воздуху» для всех устройств, максимум до 6 Гбит/сек. Обещана возможность объединения двух гигабитных Ethernet-портов, что позволит подключить каналы от двух провайдеров, увеличив пропускную способность. Это, как ожидается, позволит воспроизводить потоковое 4K-видео без «тормозов», играть в онлайн игры и взаимодействовать с виртуальной реальностью. Внутри роутера установлен 64-битный процессор с частотой 2,2 ГГц. Также есть новый стандарт защиты канала WPA3. Есть 6 гигабитных сетевых портов и 2 USB 3.0. Также модель работает с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.