Netgear анонсировала сетевой коммутатор POE +

Netgear анонсировала серию неуправляемых 24-х портовых Gigabit Ethernet-коммутаторов, предлагающих высокий уровень энергопотребления PoE 190 Вт и 380 Вт, с функцией автоматического балансирования и распределения мощности PoE, которая стала первой на рынке с этими функциями.

Производитель утверждает, что оба продукта обеспечивают наилучшее соотношение цены и производительности. Компактный дизайн и бесшумная работа - идеальное сочетание для использования как в офисе, так и дома.

Технология PoE Power Auto-Balance and Allocation балансирует мощность для каждого порта на основе потребностей устройства и не зависит от обнаруженного класса PoE, чтобы обеспечить оптимальное распределение мощности и энергоэффективность для всех портов. Продукты доступны по всему миру по цене 329,99 долларов за GS324PP и 249,99 долларов за GS324P.