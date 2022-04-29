Netgear выпускает мобильные маршрутизаторы Nighthawk M6 и M6 Pro

Netgear объявила о выпуске мобильных маршрутизаторов Nighthawk M6 и M6 Pro. Оба устройства идеально подходят для мобильного или фиксированного беспроводного доступа в домашних или офисных условиях, даже обеспечивая поддержку 4G LTE, когда 5G нет в наличии. Доступность и стоимость мобильных маршрутизаторов Nighthawk M6 и M6 Pro не раскрыты.

M6 Pro предлагает расширенные функции, такие как двойное подключение 5G mmWave-Sub-6, порт Ethernet 2,5G, возможность переключения Wi-Fi 6 и 6E, а также в 8 раз большую емкость и скорость 4G, для самого быстрого соединения. M6 Pro делает диапазон 6 ГГц доступным для новейших устройств с самым быстрым подключением.

M6 поддерживает 5G Sub-6 и Wi-Fi 6, обеспечивая в 4 раза большую емкость и скорость по сравнению с 4G. Подключив до 32 устройств одновременно, можно наслаждаться плавным и четким просмотром 4K-контента, играми и непрерывными видеозвонками. Порты Gigabit Ethernet и USB-C упрощают подключение, а надежный аккумулятор обеспечивает многочасовую работу.