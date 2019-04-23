Nikon Coolpix W150 готов к путешествиям

Официально представлен фотоаппарат Nikon Coolpix W150, который выглядит крайне интересно и не боится падений, влаги или пыли. Конечно, он снимает далеко не так хорошо, как зеркальные фотоаппараты топового уровня, у него нет массы параметров и функций, которые вы привыкли видеть в топовых фотоаппаратах, но зато его не страшно брать в путешествия или давать в руки детям. К примеру, вы можете легко приучить своего ребенка к фотографии и не думать о том, что он разобьет вашу камеру за пару тысяч долларов. Цену на этот фотоаппарат пока что не выставили, но он вполне достойно себя показал, у него простенькие характеристики и есть мнение, что цена будет более-менее демократичная. Так что если вы давно мечтали о чем-то подобном, то самое время брать.