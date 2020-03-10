Nikon D6 откладывается

Как вы все знаете, коронавирус достаточно сильно ударил по рынку электроники, так как многим компаниям пришлось банально закрыть заводы на карантин. Из-за этого очень сильно пострадали те компании, которые производили свою электронику в Китае, ведь именно так сейчас эпицентр развития вируса. Теперь последствия карантина добрались и до компании Nikon, которая отложила релиз D6 на неопределенный срок. Это связано с тем, что камеру нового поколения просто не смогут произвести в нужном количестве из-за закрытых заводов. Пока что это вся информация о том, что происходит на рынке фото и видеокамер, но если так и дальше продолжится, то фотографы останутся без своих инструментов для работы. И это грустно, ведь это только лишь начало.