Nikon Z получит новые возможности

2018-08-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nikon Z; [86]
На просторах интернета уже достаточно долго обсуждают новое решение компании Nikon о выпуске полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов. По этому пути уже пошла компания Sony и ее фотоаппараты пользуются громадным спросом на рынке. Теперь опубликовали данные о линейке Nikon Z, которая будет представлена в этом году двумя камерами. Одна из них получит привычную матрицу на 24 мегапикселя, а вторая порадует фанатов кадрами на 45 мегапикселей. К сожалению, остальные характеристики фотоаппаратов довольно трудно распознать — в сети масса слухов, тьма догадок и разобраться в этом трудно. Так что нужно просто подождать официального анонса, после чего думать над покупкой и анализировать рынок. Да и про стоимость пока что данных нет, а ведь это ключевой параметр для большинства потенциальных покупателей.


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