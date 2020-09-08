Nikon Z30 получит датчик разрешением 24 Мп

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках беззеркальной камеры Nikon Z30 с матрицей формата APS-C. Аппарату прочат матрицу CMOS формата DX разрешением 24.2 Мп, возможность записывать видео в разрешении 4К до 30 к/с и в Full HD до 60 к/с, 3.2-дюймовый дисплей с разрешением 1.04 млн пикселей, батарею EN-EL15c, симметричный порт USB Type-C, совместимость с микрофоном ME-1, слот для карт памяти SD (UHS-I) и выдвижной видоискатель. Официальная презентация камеры ожидается в ноябре этого года, а её главным конкурентом должная стать Canon M50 Mark II.

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