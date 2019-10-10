Nikon Z50 отлично снимает

Компания Nikon официально представила новую компактную камеру Z50, которая позволит вам не таскать с собой в путешествия здоровенную зеркальную камеру. Дело в том, что в основе фотоаппарата используется беззеркальный механизм, который занимает меньше пространство и весит меньше, так что в игре вы получаете более компактное устройство с неплохой матрицей и прочими бонусами. Конечно, это не полнокадровая камера и она не является устройством для профессионалов, но это не мешает новинке быть достаточно интересным устройством новичков и тех, кто любит путешествовать по миру. Это, как по мне, громадное преимущество устройства перед основными конкурентами на рынке и именно за это камеру будут покупать, даже если она дорогая.