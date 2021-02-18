Nikon Z6 II теперь может писать видео в 4К 60к/с

Компания Nikon выпустила обновление программного обеспечения версии 1.10 для полнокадровых беззеркалок Nikon Z6 II и Nikon Z7 II. Главной особенностью апдейта стала возможность записывать видео в разрешении 4К UHD при 60 кадрах в секунду для модели Nikon Z6 II. К сожалению, при такой записи будет действовать кроп-фактор до формата DX (APS-C). Также производитель добавил поддержку вывода BRAW-видео на рекордер от Blackmagic Design.

Напомним, что представленная прошлой осенью Nikon Z6 II получила улучшенную систему автофокусировки, распознавание глаз и лица в кадре при записи видео, датчик CMOS разрешением 24,5 Мп, систему стабилизации, возможность два процессора EXPEED 6, слот для карт памяти SD UHS-II и слот для карт XQD или CFexpress (Type B), OLED-видоискатель с разрешением 3,69 млн пикселей, откидной 3,2-дюймовый экран на 2,1 млн точек ибатарею EN-EL15c.