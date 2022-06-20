Nikon Z6 III получит 30-Мп датчик изображения

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z6 III, официальный релиз которой ожидается в третьем или четвертом квартале этого года. Сообщается, что аппарат получит новый 30 или 33-Мп КМОП-сенсор, чип обработки изображений EXPEED 7, 5-осевую матричную стабилизацию, запись видео в разрешении UHD 4K при 60к/с со всего сенсора, N-Log и 10-битную запись на внутреннюю карту-памяти, запись HDR (HLG) и ProRes RAW, систему обнаружения объектов на основе ИИ, как в Nikon Z9 и два слота для карт памяти. Ориентировочная цена камеры составляет 2500 долларов.