Nikon Z6 Mark III сможет записывать видео в 6K 30к/с

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z6 Mark III, которая еще не была представлена официально. Итак, устройству приписывают наличие более крупного корпуса в сравнении со вторым поколением и улучшенной эргономики, 24.5 Мп полнокадрового датчика CMOS, двух фирменных процессоров EXPEED 7, диапазоном светочувствительности ISO 100–64 000, системы гибридной автофокусировки с 310 точками по всему полю кадра, возможности записывать видео на карту памяти в разрешении 6К при 30к/с или 4К 120 к/с в N-Log и HLG, а также продвинутой системы охлаждения. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.

Представлен объектив Brightin Star AF 50mm F/1.4…
Компания Brightin Star пополнила ассортимент объективов моделью Brightin Star AF 50mm F/1.4, предназначен…
Представлен объектив Canon RF-S 10-18mm F/4.5-6.3 IS STM…
Компания Canon пополнила ассортимент объективов моделью Canon RF-S 10-18mm F/4.5-6.3 IS STM, которая пред…
Leica представила камеру мгновенной печати Sofort 2…
Компания Leica пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Sofort 2, которая оценена в 300 долл…
Sony A9 III будет записывать видео в 8К 60 к/с…
Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, котор…
Представлен объектив Thypoch Simera 35mm F/1.4…
Компания Thypoch пополнила ассортимент объективов моделями Thypoch Simera 28mm F/1.4 и 35mm F/1.4, которы…
Объектив Canon RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM оценен в $1900…
Компания Canon пополнила ассортимент телезум-объективов моделью Canon RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM, котора…
Камера Nikon Z9H получит глобальный затвор…
Сетевые источники сообщают, что топовая беззеркальная камера Nikon Z9H может получить глобальный затвор. …
Nikon Z6 Mark III сможет записывать видео в 6K 30к/с…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z6 Mark III, котора…

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor