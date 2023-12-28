Nikon Z6 Mark III сможет записывать видео в 6K 30к/с

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z6 Mark III, которая еще не была представлена официально. Итак, устройству приписывают наличие более крупного корпуса в сравнении со вторым поколением и улучшенной эргономики, 24.5 Мп полнокадрового датчика CMOS, двух фирменных процессоров EXPEED 7, диапазоном светочувствительности ISO 100–64 000, системы гибридной автофокусировки с 310 точками по всему полю кадра, возможности записывать видео на карту памяти в разрешении 6К при 30к/с или 4К 120 к/с в N-Log и HLG, а также продвинутой системы охлаждения. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.