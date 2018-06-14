Nikon анонсировала объектив AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR

Компания Nikon анонсировала разработку полнокадрового объектива AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR, в котором будет использоваться линза Френеля. Последняя уже нашла свое применения в объективе AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, выпущенном в 2015 году. Таким образом, новинка станет меньше и легче своих предшественников. Технические характеристики, дата выхода и ориентировочная цена AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR будут объявлены японским производителем позже. Отметим, что на фото изображен AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR.