Nikon дополняет линейку объективов c Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S

Фокусное расстояние 24-70 мм всегда было популярным для фотографов, поскольку один объектив с таким фокусным расстоянием может охватывать самые разные ситуации. Неудивительно, что следующим объективом Nikon с Z-креплением будет объектив NIKKOR Z 24-70 мм f / 2.8 S для фотоаппаратов Nikon Z.

NIKKOR Z 24-70mm f / 2.8 S имеет нескольких приводов автоматической фокусировки, повышающее скорость и точность фокусировки, а также наличие нового антибликового Arneo Coat, дополняющего покрытие Nano Crystal Coat. По сравнению с AF-S Nikkor 24-70 мм, NIKKOR Z 24-70 мм f / 2,8 S короче, длина 126 мм по сравнению с 154 мм, и легче, 805 г по сравнению с 1070 г.

Также имеется панель информации об объективе, благодаря которой вы можете быстро увидеть настройки диафрагмы, расстояние фокусировки и глубину резкости, даже не заглядывая в видоискатель. NIKKOR Z 24-70mm f / 2.8 S, созданный с защитой от пыли и влаги, безусловно, подходит для любой ситуации. NIKKOR Z 24-70mm f / 2.8 S появится в продаже во втором квартале этого года по ориентировочной цене в $2300.