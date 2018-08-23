Nikon объявила о выпуске супертелеобъектива AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR для цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата FX. Мощный супертелеобъектив AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR формата FX позволяет снимать при фокусном расстоянии 500 мм. Использование линзы Френеля позволило значительно уменьшить размер и вес объектива, благодаря чему супертелефотосъемка с рук стала простой и удобной.

Значительно меньший размер и вес благодаря использованию линзы Френеля (PF)

Пыле- и каплезащищенная конструкция и фторсодержащее покрытие, разработанное Nikon, которое эффективно отталкивает пыль, капли воды, жир и грязь

Передовое оптическое решение, в котором используется одна линза Френеля и три линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), дает возможность получать очень резкие и подробные изображения, в том числе при съемке цифровыми фотокамерами с большим количеством пикселей

Выдающиеся оптические характеристики остаются неизменно высокими при использовании телеконвертера AF-S TC-14E III

Материалы новой линзы Френеля эффективно препятствуют появлению бликов из-за световой дифракции

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat подавляет двоение и блики, делая изображения четкими

Повышенная скорость АФ за счет облегчения линз в группе фокусировки

Механизм подавления вибраций компенсирует дрожание фотокамеры эквивалентно значениям выдержки на 4 ступени длиннее обычных

Доступно два режима механизма VR: NORMAL и SPORT

Электромагнитная диафрагма характеризуется высокоточным управлением

Габариты объектива существенно уменьшены: его максимальный диаметр составляет 106 мм, а длина — 237 мм. Он весит приблизительно 1 кг 460 г (примерно столько же, сколько AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR), в то время как обычный вес объектива с фокусным расстоянием 500 мм составляет более 3 кг. Объектив AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR спроектирован с учетом защиты от пыли и капель влаги, что, в сочетании со фторсодержащим покрытием поверхности передней линзы, дает возможность использовать его в самых разных условиях. Скорость АФ в AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR повышена за счет облегчения линз в группе фокусировки. Объектив оснащен механизмом подавления вибраций, компенсирующим дрожание фотокамеры эквивалентно значениям выдержки на 4 ступени длиннее обычных*. Кроме того, добавлен режим VR SPORT. Режим SPORT особенно полезен при фотосъемке быстро и непредсказуемо движущихся объектов, например диких птиц, или таких событий, как спортивные соревнования, а также при записи видеороликов: он обеспечивает стабилизацию изображения в видоискателе. Переходник байонета FTZ позволяет использовать этот объектив с беззеркальными фотокамерами c байонетом Z, также анонсированными сегодня. Пользователи смогут вести супертелефотосъемку при фокусном расстоянии 500 мм с помощью самой компактной на сегодняшний день фотосистемы.