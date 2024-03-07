Nikon официально купила компанию Red…

«Соглашение было достигнуто в результате взаимного желания Nikon и Red удовлетворить потребности клиентов и предложить уникальные пользовательские возможности. Nikon будет использовать это приобретение для расширения быстрорастущего профессионального рынка цифровых кинокамер, опираясь на бизнес-основы и сети обеих компаний, обещая захватывающее будущее разработки продуктов, которые продолжат расширять границы возможностей в кино- и видеопроизводстве», — заявление из официального пресс-релиза. К сожалению, никаких планов по новым продуктам пока что у производителей нет. Компания активно работает над своими новыми камерами, а как будет развиваться Red пока что не совсем понятно. Возможно, компания будет оставаться независимой и дальше, но пока что это открытый вопрос — всё может поменяться.