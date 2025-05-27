Nikon повышает цены на свою продукцию

После длительного молчания по поводу того, как тарифы, введённые США на китайские товары, могут сказаться на её бизнесе, компания Nikon наконец выступила с официальным заявлением. С 23 июня 2025 года на её продукцию в США начнёт действовать вынужденная корректировка цен — хотя точные модели и масштабы повышения пока не раскрываются, до повышения цен пользователям стоит задуматься о покупке, ведь повышение цены в США так или иначе скажется на всём мире. «Мы остаёмся привержены предоставлению продукции наивысшего качества и ценности для наших клиентов. В связи с новыми тарифами с 23 июня 2025 года вступает в силу вынужденная корректировка цен. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации с тарифами и, при необходимости, вносить изменения в цены в соответствии с рыночными условиями. Мы благодарим наших клиентов за понимание и уверяем, что предпринимаем все возможные меры для минимизации последствий для сообщества».

Ранее на презентации своих финансовых результатов Nikon отметила, что новые тарифы могут сократить её прибыль в следующем финансовом году на 10 миллиардов иен — это около 70 миллионов долларов США. При этом Nikon — далеко не единственная компания в индустрии, которая объявила о повышении цен на фоне новых американских пошлин. Blackmagic Design, производитель цифровых кинокамер из Австралии, уже поднял цены и заявил, что тарифы сделали проект строительства нового завода в Далласе, штат Техас, экономически нецелесообразным.