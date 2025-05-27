Nikon повышает цены на свою продукцию

После длительного молчания по поводу того, как тарифы, введённые США на китайские товары, могут сказаться на её бизнесе, компания Nikon наконец выступила с официальным заявлением. С 23 июня 2025 года на её продукцию в США начнёт действовать вынужденная корректировка цен — хотя точные модели и масштабы повышения пока не раскрываются, до повышения цен пользователям стоит задуматься о покупке, ведь повышение цены в США так или иначе скажется на всём мире. «Мы остаёмся привержены предоставлению продукции наивысшего качества и ценности для наших клиентов. В связи с новыми тарифами с 23 июня 2025 года вступает в силу вынужденная корректировка цен. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации с тарифами и, при необходимости, вносить изменения в цены в соответствии с рыночными условиями. Мы благодарим наших клиентов за понимание и уверяем, что предпринимаем все возможные меры для минимизации последствий для сообщества».

Ранее на презентации своих финансовых результатов Nikon отметила, что новые тарифы могут сократить её прибыль в следующем финансовом году на 10 миллиардов иен — это около 70 миллионов долларов США. При этом Nikon — далеко не единственная компания в индустрии, которая объявила о повышении цен на фоне новых американских пошлин. Blackmagic Design, производитель цифровых кинокамер из Австралии, уже поднял цены и заявил, что тарифы сделали проект строительства нового завода в Далласе, штат Техас, экономически нецелесообразным.
Объектив 7Artisans 35mm F/1.4 AF оценили в $170…
Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 35mm F/1.4 AF для APS-C камер с бай…
Камеру Canon PowerShot V1 показали на живых фото…
Компактная фотокамера Canon PowerShot V1 была представлена несколько дней назад, а сегодня в рамках на вы…
Nikon представила камеру Z5 II…
Спустя пять лет после выхода полнокадровой камеры Nikon Z5, компания Nikon представила её преемника — мод…
Представлен объектив Sony FE 400-800mm F/6.3-8 G OSS…
Компания Sony представила объектив Sony FE 400-800mm F/6.3-8 G OSS, предназначенный для полнокадровых кам…
Объектив Sony FE 16mm F/1.8 G оценен в 800 долларов …
Компания Sony представила компактный светосильный широкоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных…
DJI выпустила сложное оборудование для своих дронов…
Сегодня компания DJI официально представила новое оборудование для дронов, ориентированное на обеспечение…
Фотокамеру Nikon Z5 II представят 2 апреля…
Сетевые источники сообщают, что полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z5 II будет представлена уже 2 а…
Фотокамеру Sigma BF показали на живых фото …
В сети появилась подборка фотографий представленной несколько дней назад полнокадровой беззеркальной каме…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor