Nikon представила камеру Z5 II

Спустя пять лет после выхода полнокадровой камеры Nikon Z5, компания Nikon представила её преемника — модель Z5 II. Новинка получила серьёзные улучшения, включая более продвинутую систему автофокуса, усовершенствованную стабилизацию изображения и значительно более яркий электронный видоискатель. Кроме того, Z5 II стала первой полнокадровой камерой Nikon, способной записывать видео в фирменном 12-битном формате N-RAW напрямую на обычную карту памяти SD — ранее для этого требовались более дорогие карты CFexpress типа B. Стоимость тушки составит 1700 долларов — это примерно на 300 долларов дороже, чем стоила оригинальная Z5 на старте. Также будет доступно два комплекта — с объективом Nikkor Z 24-50 мм f/4-6.3 за 2000 долларов и с более универсальным зум-объективом Nikkor Z 24-200 мм f/4-6.3 VR с оптической стабилизацией за 2500 долларов.

Камера построена на 24-мегапиксельной полнокадровой BSI-матрице, а в качестве процессора использован EXPEED 7 — тот же, что и в профессиональных моделях Z8 и Z9. Это позволило значительно увеличить скорость съёмки — до 14 кадров в секунду в JPEG и 11 кадров в RAW с механическим затвором, либо до 30 кадров в JPEG и 15 в RAW при использовании электронного затвора. Одна из интересных функций — режим предсъёмки, который записывает до одной секунды изображения ещё до того, как фотограф нажимает на кнопку спуска. А если стандартных 24 мегапикселей недостаточно, можно воспользоваться режимом Pixel Shift — сенсор слегка сдвигается для создания снимков разрешением до 96 Мп.
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