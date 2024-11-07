Nikon представила камеру Z50II со странной кнопкой

Сегодня компания Nikon официально анонсировала новую версию своей беззеркальной камеры начального уровня под названием Z50II, которая получила улучшенные возможности съёмки благодаря новому процессору для обработки изображений. Ещё в Z50II появилась функция выбора стиля кадра (всего их 31 на выбор пользователя), доступная через отдельную кнопку. Да — главное обновление Z50II это специальная кнопка Picture Control, а не датчик изображения или свежая фирменная оптика. Нажатие кнопки позволяет в реальном времени просматривать, как один из встроенных пресетов влияет на цвет, тон и атмосферу сцены ещё до того, как вы сделаете снимок. Кроме того, можно расширить выбор стилей, скачав готовые пресеты, созданные известными фотографами, через облачные сервисы Nikon.

Это достаточно странное решение, потому что накладывать стили на снимки перестали примерно в 2012 году и сейчас это никому особенно не нужно, тем более в фотоаппарате. При этом в Nikon Z50II используется тот же 20,9-мегапиксельный CMOS-датчик, что и в оригинальной Z50, но с повышенным качеством съёмки (это заявление с официального сайта и что оно значит на самом деле довольно сложно понять, потому что оптика и датчик у новой камеры те же, что и у оригинала). Но это первая APS-C-камера компании с процессором Expeed 7, который также установлен в моделях Nikon Z8 и Z9. Это куда более дорогие камеры, так что, возможно, новый чип позволит повысить скорость серийной съёмки или качество конечного контента.
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