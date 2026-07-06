Объектив TTartisan AF 50mm F/1.8 NEO оценили в 90 долларов

Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов моделью AF 50mm F/1.8 NEO, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Sony E, Nikon Z и L-mount. Новинка характеризуется системой автофокусировки на базе STM-привода с поддержкой отслеживания глаз в реальном времени, оптической конструкцией из 12 линз в 8 группах, включая два элемента с низкой дисперсией и четыре с высоким индексом преломления, минимальным расстоянием для фокусировки 48 см, 7-ми лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, портом USB-С для обновления прошивки и корпусом массой от 158 до 167 граммов. Одной из особенностей объектива стало отсутствие кольца фокусировки, что позволяет кастомизировать его при помощи 3D-принтера. Цена Tartisan AF 50mm F/1.8 NEO составила 90 долларов.

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