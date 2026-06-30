Объектив Leica Summilux-SL 50mm F/1.4 ASPH оценили в 4590 евро

Компания Leica пополнила ассортимент объективов моделью Summilux-SL 50mm F/1.4 ASPH, которая стала самой компактной полнокадровой линзой 50mm F/1.4 для беззеркальных камер. Она имеет длину 75,5 мм, ширину 74 мм и массу 584 грамма. Новинка также характеризуется резьбой для светофильтра 67 мм, корпусом из анодированного алюминия, кольцом ручной фокусировки, переключателем автофокуса/ручной фокусировки, оптической конструкцией из 11 элементов в 6 группах включая два асферических элемента, углом обзора 46.4°, 11-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, защитой от брызг и пыли, максимальным увеличением 0.13x и мотором автофокусировки VCM. Цена объектива составила 4590 евро.

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