Nikon представила полнокадровый супертелеобъектив Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S

Компания Nikon представила полнокадровый супертелеобъектив Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S, предназначенный для беззеркальных камер системы Nikon Z. Она примерно на 48% легче и на 16% короче своего аналога с байонетом F.

Объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения с эффективностью до 5 EV. При использовании с камерой Z9, оснащенной встроенной системой стабилизации, общий коэффициент усиления увеличивается до 5,5 EV. Фокусное расстояние составляет 800 мм, максимальное увеличение – 0,16х. Оснащение объектива включает ограничитель фокусировки и настраиваемые кнопки. Корпус изготовлен из магниевого сплава. Объектив защищен от пыли и влаги.

Заказы на Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S стартовали, цена новинки составляет 6500 долларов.
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