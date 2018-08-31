Nikon представила зеркальный фотоаппарат начального уровня D3500

Компания Nikon выпустила фотоаппарат начального уровня D3500 стоимостью в 500 долларов. Аппарат оснащен 3-дюймовым дисплеем и КМОП-сенсором APS-C (23,5 * 15,6 мм) с 24,2 млн эффективных пикселей. Камера позволяет получать снимки с разрешением до 6000 на 4000 точек, а видеоматериалы смогут записываться в формате Full HD (1920 на 1080 точек) со скоростью 60, 50, 30, 25 или 24 кадра в секунду. Габариты устройства составляют: 124 * 97 * 69,5 мм. Весит новинка 415 грамм. Предусмотрены интерфейсы USB 2.0, HDMI и адаптер беспроводной связи Bluetooth. Старт продаж новинки ожидается в сентябре.