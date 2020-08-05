Nintendo Direct может состояться с 12 по 21 августа

Новый Nintendo Direct может состояться с 12 августа по 21 августа.

В своем профиле в Twitter Джефф Грабб из Venture Beat обновил расписание своих августовских игровых мероприятий, сообщив, что следующий Nintendo Direct может состояться между 12 и 21 августа. Следующий прямой еще не объявлен, так что отнеситесь к этому с долей серьезности, пока официально не будет сказано.

Предыдущая Nintendo Direct на самом деле была Direct Mini, которая фокусировалась на Играх в разработке от издательских партнеров Nintendo. Пока что новый Nintendo Direct еще не анонсирован, но мы будем держать вас в курсе, следите за всеми последними новостями сайта MegaObzor.com