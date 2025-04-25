Nintendo Switch 2 бъёт рекорды по предзаказам

Согласно отчёту издания Bloomberg, аналитики ожидают, что Nintendo будет иметь в наличии от 6 до 8 миллионов единиц Nintendo Switch 2 к моменту релиза 5 июня. Это может стать одним из самых крупных запусков консоли в истории видеоигровой индустрии. Более того, специалисты уверены, что спрос на Switch 2 даже превзошёл ожидания Nintendo. Только в Японии компания получила 2,2 миллиона заявок от потребителей, желающих приобрести консоль. Президент Nintendo Шунтаро Фурукава был вынужден опубликовать официальное извинение на X, заявив, что значительное количество фанатов не получат свою консоль вовремя, так как спрос оказался выше ожиданий. В отчёте Bloomberg также говорится, что Nintendo делает всё возможное, чтобы увеличить производство консолей и удовлетворить спрос к 5 июня.

Предзаказы на Nintendo Switch 2 в США и Канаде стартовали только сегодня. Потребители, пытавшиеся оформить предзаказ, сообщили, что сайты таких ритейлеров, как Best Buy и Walmart, банально упали из-за наплыва трафика. Однако сбои были не слишком серьёзными, так как многие пользователи всё равно радостно сообщили, что успели оформить предзаказ. Хотя цена Switch 2 и игр для этой платформы остаётся спорной темой для игроков, те, кто успел оформить предзаказ или планирует купить консоль в первый день, вероятно, получат лучшее предложение, чем те, кто решит подождать. Из-за новых тарифов производитель вполне может повысить стоимость консоли для потребителей по всему миру.