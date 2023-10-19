Nintendo Switch 2 будет поддерживать DLSS 3.5

Если вы следите за современным рынком развлечений, то могли заметить, что огромным двигателем прогресса выступают технологии апскейлинга изображения. Это механизм, который, условно говоря, позволяет увеличивать изображение, а затем сжимать его в нужных областях, что приводит к улучшению качества изображения и повышению частоты кадров. На данный момент существует множество способов реализации этой технологии, и инсайдеры сообщили, что Nintendo Switch 2 в будущем может поддерживать одну из таких технологий от компании NVIDIA. Официального подтверждения от самой компании Nintendo пока что нет, но следует помнить, что до официального анонса точные сведения от компании Nintendo не будут доступны.

Однако реализация таких технологий и их поддержка на аппаратном уровне являются крайне важным апгрейдом для консоли следующего поколения. Важно отметить, что интегрировать аппаратное обеспечение, способное справляться с запуском требовательных видеоигр, представляет собой непростую задачу. Технология апскейлинга изображения позволит повысить частоту кадров даже на мобильной платформе. Так что если вы рассматриваете возможность покупки портативной консоли в будущем и беспокоитесь, что она может оказаться недостаточно мощной, то сейчас самое время расслабиться и просто ждать официального анонса. Если технология будет поддерживаться, то можно смело ожидать высокой частоты кадров даже в требовательных играх в далеком будущем. Это вполне реально.