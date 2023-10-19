Nintendo Switch 2 будет поддерживать DLSS 3.5

Однако реализация таких технологий и их поддержка на аппаратном уровне являются крайне важным апгрейдом для консоли следующего поколения. Важно отметить, что интегрировать аппаратное обеспечение, способное справляться с запуском требовательных видеоигр, представляет собой непростую задачу. Технология апскейлинга изображения позволит повысить частоту кадров даже на мобильной платформе. Так что если вы рассматриваете возможность покупки портативной консоли в будущем и беспокоитесь, что она может оказаться недостаточно мощной, то сейчас самое время расслабиться и просто ждать официального анонса. Если технология будет поддерживаться, то можно смело ожидать высокой частоты кадров даже в требовательных играх в далеком будущем. Это вполне реально.