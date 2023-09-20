Nintendo Switch 2 будет поддерживать DLSS

В своём свежем видео на YouTube автор канала RedGamingTech рассказал интересную информацию о характеристиках консоли Nintendo Switch 2, заявив, что чип консоли будет гибридом Ampere-Lovelace с некоторыми секретными модификациями, о которых пока что представители компании ничего не говорят. Соответственно, при подключении к док-станции производительность консоли будет выше примерно на 15% от производительности консоли Xbox Series S, но только благодаря поддержке технологии NVIDIA DLSS, а не в нативном разрешении. В режиме портативной консоли производительность новинки примерно сравнима с ASUS ROG Ally. Также консоль Nintendo Switch 2 будет иметь объём встроенной памяти от 256 до 512 ГБ на накопителе eMMC, но никто до сих пор не знает будут ли более ёмкие варианты с накопителями большей скорости, как у Valve, например.

Кроме того, инсайдер заявил, что консоль Nintendo будет поддерживать аппаратную трассировку лучей, но в большинстве сценариев задействовать её можно будет только с подключением технологии апскейлинга изображения NVIDIA DLSS. В противном случае частота кадров будет слишком низкой. Большинство характеристик Nintendo Switch 2, описанных в видеоролике RedGamingTech, соответствуют данным из сливов, опубликованных на просторах интернета некоторое время назад. Вопрос только в уровне нагрева консоли, а также её стоимости. Всё же портативное решение с такой внушительной производительностью может оказаться слишком дорогим удовольствием.