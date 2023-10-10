Nintendo Switch 2 будет поддерживать игры с оригинальной консоли

При этом некоторые специалисты уверены, что на самом деле компания Nintendo не сделает ничего с играми текущего поколения. Просто благодаря обратной совместимости производитель позволит геймерам, которые собрали внушительную коллекцию видеоигр, запускать их на новой консоли. В случае, если обратная совместимость не будет реализована, многие пользователи просто не захотят покупать новую приставку, потому что у них не будет возможности запускать игры текущего поколения. Это кажется вполне разумным с точки зрения бизнеса, потому что от объёма проданных консолей зависит и количество проданных игр нового поколения, которые будут разработаны для второй версии Nintendo Switch. И, вероятно, релиз новой приставки состоится в ближайшее время.