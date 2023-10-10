Nintendo Switch 2 будет поддерживать игры с оригинальной консоли

Несмотря на противоречивые слухи относительно новой игровой консоли Nintendo Switch 2, кажется, что приставка нового поколения действительно сможет запускать игры, выпущенные для текущего поколения приставки Switch. Дело в том, что представители западных СМИ узнали весьма интересные детали о консоли следующего поколения. Существует мнение, что данная игровая консоль будет обладать не такой внушительной производительностью по сравнению с текущей приставкой, так что в компании понимают, что никаких высоких продаж ожидать не стоит. Соответственно, было принято решение повысить уровень продаж новой приставки за счёт возможности запуска старых игр в более высоком разрешении или с более качественной графикой.

При этом некоторые специалисты уверены, что на самом деле компания Nintendo не сделает ничего с играми текущего поколения. Просто благодаря обратной совместимости производитель позволит геймерам, которые собрали внушительную коллекцию видеоигр, запускать их на новой консоли. В случае, если обратная совместимость не будет реализована, многие пользователи просто не захотят покупать новую приставку, потому что у них не будет возможности запускать игры текущего поколения. Это кажется вполне разумным с точки зрения бизнеса, потому что от объёма проданных консолей зависит и количество проданных игр нового поколения, которые будут разработаны для второй версии Nintendo Switch. И, вероятно, релиз новой приставки состоится в ближайшее время.