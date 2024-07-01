Nintendo Switch 2 будут выпускать огромными партиями для борьбы с перекупами

Для этого компания обеспечит производство достаточного количества консолей для удовлетворения спроса покупателей на момент запуска, когда желающих купить новинку будет очень и очень много. Кроме того, компания может принять дополнительные меры в зависимости от ситуации в каждом регионе. Например, есть данные, что производитель может внести ограничение и продавать одну приставку в одни руки — таким образом Sony уже сражалась с дефицитом консолей пару лет назад. Также зарубежные специалисты уверены, что Nintendo должна выпустить более 10 миллионов единиц Nintendo Switch 2 в первый финансовый год, что позволит избежать ситуации с Playstation 5 и Xbox Series X|S, когда все системы было крайне сложно найти в магазинах на протяжении нескольких месяцев. Будем надеяться, что всё получится.