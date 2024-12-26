Nintendo Switch 2 могут показать уже в январе

Согласно слухам от достаточно надёжных источников, долгожданная игровая консоль Nintendo Switch 2 может быть анонсирована менее чем через две недели. Суть в том, что известный инсайдер, который ранее неоднократно предсказывал презентации Nintendo и продукты, которые на них обычно показывают, рассказал, что через две недели производитель представит свою новую портативную приставку. Он не готов назвать конкретные даты, но уверен, что производитель готов к этому анонсу и планирует показать новинку именно в январе. При этом стоит напомнить, что слухи про Nintendo Switch 2 стали ещё более обсуждаемыми на просторах интернета после появления первых изображений консоли и док-станции.

Эти изображения были опубликованы пользователем под ником NextHandheld, который привлёк внимание журналистов со всего мира. Например, одно достаточно авторитетное издание предположило, что данный пользователь действительно мог получить доступ к новой системе Nintendo на производстве. Кроме того, хотя первое изображение консоли вызвало сомнения в своей подлинности, вторая фотография, на которой была показана док-станция, выглядит гораздо правдоподобнее. При этом сама Nintendo пока что не делала официальных заявлений о Switch 2, но, если слухи верны, ждать анонса осталось совсем недолго. Возможно, уже после Нового года производитель покажет нечто действительно интересное, на что стоит обратить своё внимание. Всё же первая итерация была весьма популярной.