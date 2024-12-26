Nintendo Switch 2 могут показать уже в январе

Эти изображения были опубликованы пользователем под ником NextHandheld, который привлёк внимание журналистов со всего мира. Например, одно достаточно авторитетное издание предположило, что данный пользователь действительно мог получить доступ к новой системе Nintendo на производстве. Кроме того, хотя первое изображение консоли вызвало сомнения в своей подлинности, вторая фотография, на которой была показана док-станция, выглядит гораздо правдоподобнее. При этом сама Nintendo пока что не делала официальных заявлений о Switch 2, но, если слухи верны, ждать анонса осталось совсем недолго. Возможно, уже после Нового года производитель покажет нечто действительно интересное, на что стоит обратить своё внимание. Всё же первая итерация была весьма популярной.