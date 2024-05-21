Nintendo Switch 2 не получит 4К при 60 FPS

Если верить информации сразу нескольких инсайдеров, новая портативная консоль Nintendo Switch 2 может обеспечивать только разрешение 4K при 30 кадрах в секунду с использованием технологии NVIDIA DLSS. Впрочем, задействовать эту технологию на постоянной основе, вероятно, игроку не дадут. Апскейлинг до разрешения 4K дороже в плане задействования ресурсов, чем до 1080p и 1440p, и это займёт значительную часть времени обработки кадра, что исключает возможность достижения 60 FPS. Например, апскейлинг с 720p до 4K с использованием DLSS Ultra Performance в игре Death Stranding добавил 18,3 миллисекунды к времени обработки кадра по сравнению с родным разрешением, что не позволяет достичь 60 FPS с комфортным временем кадра.

Апскейлинг до 1440p, с другой стороны, выглядит гораздо более реалистичным, так как он добавил всего 7,7 миллисекунды по сравнению с родным разрешением 720p. Таким образом, 4K при 30 FPS возможно, но это будет неэффективным использованием технологии апскейлинга, поскольку более половины времени обработки графического ускорителя будет уходить только на апскейлинг. Такой высокий фиксированный расход ресурсов видеокарты также будет затруднять работу разработчиков и сильно ограничивать их возможности на этой системе. Да и учитывая, что Nintendo старается демонстрировать 60 FPS в большинстве своих игр, маловероятно, что они пойдут на снижение до 30 FPS ради апскейлинга до 4K с помощью NVIDIA DLSS. Но пока что это лишь мнение аналитиков.