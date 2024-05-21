Nintendo Switch 2 не получит 4К при 60 FPS

Апскейлинг до 1440p, с другой стороны, выглядит гораздо более реалистичным, так как он добавил всего 7,7 миллисекунды по сравнению с родным разрешением 720p. Таким образом, 4K при 30 FPS возможно, но это будет неэффективным использованием технологии апскейлинга, поскольку более половины времени обработки графического ускорителя будет уходить только на апскейлинг. Такой высокий фиксированный расход ресурсов видеокарты также будет затруднять работу разработчиков и сильно ограничивать их возможности на этой системе. Да и учитывая, что Nintendo старается демонстрировать 60 FPS в большинстве своих игр, маловероятно, что они пойдут на снижение до 30 FPS ради апскейлинга до 4K с помощью NVIDIA DLSS. Но пока что это лишь мнение аналитиков.