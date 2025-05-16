Nintendo Switch 2 не получит VRR в док-режиме

Сегодня компания Nintendo наконец-то прояснила ситуацию вокруг поддержки переменной частоты обновления в консоли Switch 2 — компания официально подтвердила, что VRR будет работать только в портативном режиме, а в режиме подключения к телевизору (через док-станцию) поддержка этой функции отсутствует. Путаница возникла после официального анонса Switch 2 в начале апреля — на сайтах Nintendo в США, Канаде, Великобритании и Европе изначально было указано, что VRR поддерживается и в режиме док-станции. Позже эта информация была удалена с сайтов США и Канады, но всё ещё оставалась на сайтах Великобритании и Европы. Вскоре она исчезла и оттуда.

До последнего момента оставалось неясно — была ли это ошибка или консоль действительно должна была поддерживать VRR в обоих режимах. Теперь же Nintendo дала чёткий комментарий в письме для издания Nintendo Life, признав ошибку. «Поддержка VRR реализована только в портативном режиме Nintendo Switch 2. Ранее на сайте Nintendo Switch 2 была опубликована некорректная информация, за что мы приносим извинения», — говорится в официальном заявлении. Когда компанию спросили, планируется ли добавить поддержку VRR для режима док-станции в будущем через обновление ПО, Nintendo ответила: «Нам нечего анонсировать по этому поводу». На этом история завершена, по крайней мере, на данный момент. Возможно, в будущем компания всё же выпустит обновление с поддержкой VRR в док-режиме, но на старте консоли эта функция останется эксклюзивом портативного режима.
Nintendo Switch 2 бъёт рекорды по предзаказам…
Согласно отчёту издания Bloomberg, аналитики ожидают, что Nintendo будет иметь в наличии от 6 до 8 миллио…
Крупные игровые компании начнут маркировать игры…
Пять ведущих игровых компаний, включая Nintendo of America и Microsoft, присоединились к новой инициативе…
Nintendo может отключить Switch за нарушение правил…
Любителям модифицировать свои консоли стоит насторожиться — Nintendo оставляет за собой право заблокирова…
PlayStation 5 Pro получит поддержку FSR 4…
Компания Sony готовит обновлённую технологию улучшения графики для PlayStation 5 Pro. Уже сейчас эта конс…
Nintendo Switch 2 получит NFC и продвинутый Wi-Fi…
Nintendo Switch 2 уже официально анонсирована, но остаётся много вопросов — например, будет ли новая конс…
Разработчики игры не видят смысла в Xbox…
Текущая мультиплатформенная стратегия Xbox вызывает недоумение у ряда издателей и разработчиков, и некото…
Sony создаёт ИИ-персонажей для игр на PlayStation 5…
Компания Sony разрабатывает прототип игрового персонажа с ИИ-управлением — в распоряжении информационного…
Nintendo засудила пиратский сайт на 1 миллион долларов…
Компания Nintendo выиграла судебную тяжбу против французской компании Dstorage, которую обвиняла в размещ…
Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor