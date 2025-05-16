Nintendo Switch 2 не получит VRR в док-режиме

До последнего момента оставалось неясно — была ли это ошибка или консоль действительно должна была поддерживать VRR в обоих режимах. Теперь же Nintendo дала чёткий комментарий в письме для издания Nintendo Life, признав ошибку. «Поддержка VRR реализована только в портативном режиме Nintendo Switch 2. Ранее на сайте Nintendo Switch 2 была опубликована некорректная информация, за что мы приносим извинения», — говорится в официальном заявлении. Когда компанию спросили, планируется ли добавить поддержку VRR для режима док-станции в будущем через обновление ПО, Nintendo ответила: «Нам нечего анонсировать по этому поводу». На этом история завершена, по крайней мере, на данный момент. Возможно, в будущем компания всё же выпустит обновление с поддержкой VRR в док-режиме, но на старте консоли эта функция останется эксклюзивом портативного режима.