Nintendo Switch 2 не получит VRR в док-режиме

Сегодня компания Nintendo наконец-то прояснила ситуацию вокруг поддержки переменной частоты обновления в консоли Switch 2 — компания официально подтвердила, что VRR будет работать только в портативном режиме, а в режиме подключения к телевизору (через док-станцию) поддержка этой функции отсутствует. Путаница возникла после официального анонса Switch 2 в начале апреля — на сайтах Nintendo в США, Канаде, Великобритании и Европе изначально было указано, что VRR поддерживается и в режиме док-станции. Позже эта информация была удалена с сайтов США и Канады, но всё ещё оставалась на сайтах Великобритании и Европы. Вскоре она исчезла и оттуда.

До последнего момента оставалось неясно — была ли это ошибка или консоль действительно должна была поддерживать VRR в обоих режимах. Теперь же Nintendo дала чёткий комментарий в письме для издания Nintendo Life, признав ошибку. «Поддержка VRR реализована только в портативном режиме Nintendo Switch 2. Ранее на сайте Nintendo Switch 2 была опубликована некорректная информация, за что мы приносим извинения», — говорится в официальном заявлении. Когда компанию спросили, планируется ли добавить поддержку VRR для режима док-станции в будущем через обновление ПО, Nintendo ответила: «Нам нечего анонсировать по этому поводу». На этом история завершена, по крайней мере, на данный момент. Возможно, в будущем компания всё же выпустит обновление с поддержкой VRR в док-режиме, но на старте консоли эта функция останется эксклюзивом портативного режима.