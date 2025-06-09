Nintendo Switch 2 очень трудно ремонтировать

После того как компания iFixit пересмотрела оценку ремонтопригодности оригинальной Nintendo Switch, снизив её с 8 до 4 баллов из 10, чтобы соответствовать стандартам 2025 года, специалисты выяснили, что новая Switch 2 оказалась ещё менее удобной для ремонта. Согласно итогам полного разборa консоли, Switch 2 получила всего 3 балла из 10. Причины — всё тот же сложно извлекаемый аккумулятор, приклеенный мощным клеем, а также модули флеш-памяти и USB Type-C-порты, намертво припаянные к материнской плате. Nintendo по-прежнему использует трёхлепестковые винты, которые компания применяет в своих устройствах уже десятилетиями. На Switch 2 многие из них скрыты за наклейками, которые повреждаются при снятии, усложняя доступ.

Как и раньше, Nintendo не предоставляет официальных руководств по ремонту или запасных частей — ни для оригинальной модели, ни для Switch 2. Поэтому владельцам придётся полагаться на неофициальные решения. Некоторые элементы консоли, такие как аудиоразъём, динамики, микрофон и слот для microSD извлекаются относительно просто. Также доступен и кулер, закреплённый всего тремя винтами, и кнопки, припаянные к небольшим платам. Однако извлечение аккумулятора Switch 2 оказалось настоящим испытанием — для его снятия потребовалось много изопропилового спирта и целый арсенал инструментов, а наклеенная на батарею пена в процессе полностью разрушилась, что делает будущую замену аккумулятора грязным и трудоёмким делом.