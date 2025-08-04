Nintendo Switch 2 пока что не использует DLSS

На старте продаж Nintendo Switch 2 первые игры от самой Nintendo, такие как Mario Kart World и Donkey Kong Bananza, не используют технологию NVIDIA DLSS, несмотря на то что новая консоль технически её поддерживает. Вместо этого, как отметили специалисты Digital Foundry в своём подкасте, в играх применяется более простое и устаревшее решение AMD FSR 1. Основная версия, которую выдвигают эксперты — это ограничения движков, лежащих в основе самих игр. DLSS требует поддержки motion vectors, а если движок их не предоставляет, интеграция технологии становится слишком трудоёмкой и затратной. Вероятно, Nintendo просто не сочла необходимым полностью переделывать внутреннюю архитектуру этих игр ради DLSS, особенно учитывая сроки и бюджет запуска.

Впрочем, технические трудности — не единственный возможный фактор. Как подчёркивают аналитики, визуальный стиль Nintendo тоже играет важную роль. Игры вроде Donkey Kong и Mario Kart имеют мультяшную, упрощённую графику, где нет множества мелких деталей и сложных форм. Даже без идеального сглаживания такие игры выглядят достойно, поэтому потребность в продвинутом апскейлинге минимальна. В случае с Mario Kart World это особенно заметно — игра выглядит отлично и без DLSS. Тем не менее, есть основания полагать, что в будущем Nintendo всё же внедрит DLSS даже в свои эксклюзивы. Эта технология упоминается в официальном Welcome Tour новой консоли, а сама компания тесно сотрудничала с NVIDIA, чтобы включить нужное «железо» в состав Switch 2.