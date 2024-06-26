Nintendo Switch 2 получит 1080р-дисплей и это очень плохо

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что новая портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 будет оснащена экраном с разрешением 1080p. Но специалисты считают, что это может быть не самым разумным решением по целому ряду причин, которые обязательно стоит учитывать. Дело в том, что если консоль будет поддерживать обратную совместимость с играми оригинальной Switch, а предполагается, что именно так и будет, то это может привести к проблемам с качеством изображения, поскольку игры в портативном режиме на текущей консоли работают с разрешением 720p. И после «растягивания» изображение будет выглядеть размыто на экране с разрешением 1080p. Чтобы решить эту проблему, Nintendo Switch 2 должна будет использовать режим док-станции для обратной совместимости игр, в котором выводится разрешение 1080p, но при работе в портативном режиме.

Кроме того, даже для новых игр Nintendo Switch 2 экран с разрешением 1080p может представлять огромную проблему. С другой стороны, поддержка технологии NVIDIA DLSS может быть весьма полезной, поскольку масштабирование с разрешения 540p до 1080p будет выглядеть лучше, чем 720p на экране с разрешением 1080p. Вопрос только в том, как реализовать эту систему, чтобы она не потребляла слишком уж много ресурсов системы на кристалле. При этом нужно понимать, что выпускать консоль с экраном 720р в 2025 году будет настоящей шуткой над индустрией, где консоли уже идут в сторону 2К-разрешения.
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