Nintendo Switch 2 получит 8,4-дюймовый дисплей

Оригинальная Nintendo Switch вышла в 2017 году и стала третьей самой продаваемой консолью в истории (уступив только PS2 и Nintendo DS). Оригинальная модель была оснащена 6,2-дюймовым LCD-дисплеем, но в рамках обновления Nintendo выпустила версию Switch OLED с 7-дюймовым OLED-экраном. Теперь компания, судя по информации инсайдеров, почти готова представить консоль второго поколения, которая станет ещё крупнее. Согласно слитым в сеть CAD-рендерам, Nintendo Switch 2 получит 8,4-дюймовый экран (вероятнее всего, с OLED-матрицей), и габариты устройства увеличатся. Стоит отметить, что на самом деле это заметное увеличение размера дисплея, так как он будет на 44% больше по площади, чем у предыдущего поколения.

И если Nintendo останется верна соотношению сторон 16:9, что вполне ожидаемо, разрешение экрана может быть повышено с 720p до 1080p. При этом джойконы останутся съёмными, но получат улучшенный механизм крепления. Они станут выше, шире и толще по сравнению с первым поколением, что должно улучшить эргономику, однако расположение кнопок и элементов управления компания менять не станет. Также на нижней части Switch 2 можно заметить порт USB Type-C с направляющими отверстиями для док-станции. Интересно, что подобные отверстия есть и на верхней части устройства, хотя их назначение пока неизвестно. Кроме того, сверху расположены вентиляционные отверстия, что указывает на активное охлаждение мобильного процессора. Но, конечно, всё это лишь слух.
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