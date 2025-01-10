Nintendo Switch 2 получит 8,4-дюймовый дисплей

И если Nintendo останется верна соотношению сторон 16:9, что вполне ожидаемо, разрешение экрана может быть повышено с 720p до 1080p. При этом джойконы останутся съёмными, но получат улучшенный механизм крепления. Они станут выше, шире и толще по сравнению с первым поколением, что должно улучшить эргономику, однако расположение кнопок и элементов управления компания менять не станет. Также на нижней части Switch 2 можно заметить порт USB Type-C с направляющими отверстиями для док-станции. Интересно, что подобные отверстия есть и на верхней части устройства, хотя их назначение пока неизвестно. Кроме того, сверху расположены вентиляционные отверстия, что указывает на активное охлаждение мобильного процессора. Но, конечно, всё это лишь слух.