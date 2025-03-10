Nintendo Switch 2 получит NFC и продвинутый Wi-Fi

Nintendo Switch 2 уже официально анонсирована, но остаётся много вопросов — например, будет ли новая консоль поддерживать фигурки Amiibo с NFC, которые могут разблокировать контент в играх. Судя по всему, будет. Согласно данным Федеральной комиссии по связи США, консоль будет поддерживать NFC. В документах также указано, что RFID-чип снова будет находиться в правом Joy-Con, как и в оригинальном Switch. Судя по тестам радиочастотного оборудования, Nintendo обозначила Switch 2 кодом BEE-001, где «BEE» относится к семейству устройств Switch 2. Основная консоль получила номер 001, правый Joy-Con — 014, а левый — 012. Такая система кодировки у Nintendo используется давно — например, DMG был кодом для Game Boy, DOL — для GameCube, RVL — для Wii, а HAC — для оригинального Switch.

Ещё одно важное открытие — Nintendo Switch 2 можно будет заряжать как через нижний USB Type-C порт, так и через новый верхний. Nintendo ранее подтверждала наличие второго порта, но теперь есть официальное подтверждение его функции зарядки в документах сертификации устройства. Также Switch 2 получит улучшенный Wi-Fi — в документах указана поддержка Wi-Fi 6 с полосой пропускания до 80 МГц, что является шагом вперёд по сравнению с Wi-Fi 5 в оригинальном Switch. Однако консоль, похоже, не получит поддержку Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6E, так как тесты FCC охватывают только 2,4 ГГц и 5 ГГц, без 6 ГГц. При этом точная дата выхода Switch 2 пока не объявлена, но Nintendo уже подтвердила, что консоль появится в этом году.